Fatture inesistenti per ottenere crediti fiscali per le sue società | ai domiciliari imprenditore di 56 anni

PRATO – Nell’ambito del un nuovo filone di una più ampia indagine avviata dalla procura di Prato, il Giudice per le indagini preliminari di Prato ha emesso un provvedimento di applicazione di ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, nei confrontidi un commercialista 56enne di Lucera, già destinatario di sequestro preventivo dei crediti presenti nei cassetti fiscali di due società riconducibili allo stesso, per i reati di truffa ai danni dello Stato, di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio, ruotanti attorno a condotte truffaldine nel settore delle ristrutturazioni edilizie generate da crediti fiscali inesistenti per circa 2,5 milioni di euro in capo a una persona defunta, per interventi di recupero del patrimonio edilizio mai realizzati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

