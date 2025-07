Fantastic four | come marvel ha evitato il più grande problema dopo thunderbolts

analisi della connessione tra thunderbolts e the fantastic four: first steps. Il panorama delle produzioni Marvel si caratterizza per un'attenta gestione delle anticipazioni e dei collegamenti tra film. La pellicola The Fantastic Four: First Steps ha suscitato grande interesse, anche a causa di alcuni spoiler involontari emersi prima dell'uscita ufficiale. Questo articolo approfondisce come Marvel Studios abbia evitato di svelare dettagli cruciali, mantenendo alta l'aspettativa e preservando la coerenza narrativa tra le diverse produzioni. il rischio di spoiler nel post-credit scene di thunderbolts*.

