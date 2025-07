Fantacalcio cosa fare con El Aynaoui e quanto pagarlo

Nonostante il mercato sia ormai entrato nel pieno del suo corso, ad avvicinarsi sempre di più sono le aste del fantacalcio. Proprio per questo motivo, ci si comincia a interrogare su quali calciatori puntare, quanto pagarli e quali potrebbero essere le possibili sorprese da prendere a poco. In tal senso uno dei nomi che è ancora al centro di attente riflessioni è quello di El Aynaoui, accolto a Roma non nel migliore dei modi. Complice la trattativa saltata per Rios, alcuni tifosi non hanno preso bene l’arrivo del marocchino che, però, si è lasciato scivolare tutto addosso. All’esordio con la maglia giallorossa contro l’UniPomezia, infatti, ha trovato la sua prima rete. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fantacalcio, cosa fare con El Aynaoui e quanto pagarlo

