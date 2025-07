Famiglia imbarazzi sotto le stelle Risate assicurate con Mandrake

Stasera, alle 21, Giuseppe Ninno "Mandrake" porterà in scena il suo spettacolo " Famiglia Imbarazzi " all’arena Gigli di Porto Recanati. Sul palco l’irriverente e divertente mondo della famiglia Imbarazzi, con Mandrake unico protagonista e che impersona tutti i personaggi della famiglia. In "Famiglia Imbarazzi", Mandrake interpreta la serie dei suoi personaggi eccentrici e irresistibili, catturando gli spettatori con situazioni esilaranti e interazioni comiche. Durante lo spettacolo, il pubblico sarà coinvolto in scambi improvvisati e interazioni divertenti, rendendo ogni serata un’esperienza unica e memorabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Famiglia imbarazzi" sotto le stelle. Risate assicurate con Mandrake

