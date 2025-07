famiglia dj godzi chiede portare corpo in italia per cremazione

Tempo di lettura: 3 minuti C’è uno sviluppo nel caso di Michele Noschese, noto come dj Godzi, morto una settimana fa a Ibiza, mentre era in stato di fermo da parte della guardia civil. La famiglia, tramite il procuratore Hugo Valparis Sanchez e l’avvocato Rosanna Alvaro, ha formalmente rinunciato alla richiesta di cremazione in Spagna e ha chiesto di riportare il corpo in Italia. In un’istanza al giudice istruttore della sezione n.2 del Tribunale di Ibiza si sollecita con carattere d’urgenza l’autorizzazione al trasferimento della salma a Roma, dove avverrĂ la cremazione, alla presenza di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

