Faenza la piazza della stazione diventa pedonale | lavori quasi ultimati

Dopo mesi di lavori, a Faenza sono in fase di ultimazione i lavori nella zona della stazione ferroviaria. In particolare, si stanno concludendo le operazioni di asfaltatura di piazza Cesare Battisti e dell'adiacente area dell'ex Scalo Merci, una tappa nel progetto di valorizzazione di uno snodo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Avanzano i lavori in via Lapi e per il nuovo percorso ciclopedonale al parco Bertoni a Faenza - Proseguono a Faenza i lavori in via Lapi legati al progetto "Bike to work 2021", iniziativa volta a migliorare la mobilità sostenibile e la qualità della vita in quella parte di Faenza.

Lavori sulla Firenze-Faenza: per alcune settimane treni cancellati e autobus sostitutivi - Sono previsti importanti interventi infrastrutturali sulla linea ferroviaria faentina nelle prossime settimane con lavori di potenziamento e manutenzione.

Nuovi lavori in zona stazione a Faenza: le modifiche alla viabilità - Continuano i lavori nella zona della stazione ferroviaria di Faenza. A partire da mercoledì 25 giugno prenderà il via un nuovo stralcio di intervento legato ai lavori di rigenerazione urbana dell'area.

AL VIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI IN PIAZZA CESARE BATTISTI E AREA STAZIONE Dalle 16 di lunedì 21 alle 3 di venerdì 25 luglio, iniziano i lavori di asfaltatura notturna di piazza Cesare Battisti e dell’area ex-scalo merci, parte integrante del proget Vai su Facebook

