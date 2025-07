Fabrizio Corona | tra eccessi e segreti svelati

Fabrizio Corona racconta aneddoti inediti sulla sua vita, dalle donne ai segreti sui soldi.

Fabrizio Corona a Magenta per tagliarsi i capelli: fan in delirio per un selfie con il re dei paparazzi - Magenta, 9 maggio 2025 – Cosa succede quando il re dei paparazzi decide di uscire da Milano e di andare a farsi barba e capelli a Magenta? Che un pezzo città va in delirio e corre dal parrucchiere prescelto dal più mediatico, discusso e social personaggio d’Italia per vederlo da vicino, scattare un selfie, chiedergli un autografo.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Angelica Montini, il segreto di Fedez: la donna che ha sempre amato; Cosa rischia Fabrizio Corona dopo il falso scoop su Messina Denaro: l'indagine, gli eccessi d'ira, la rubrica sequestrata; «Tentò di ricattare una donna sposata con un video hard». Chiesto il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona.

“L’ho lasciata perché aveva la cellulite” Fabrizio Corona, la dichiarazione choc fa discutere - Scopri le rivelazioni shock di Fabrizio Corona: dalla vita da narcisista ai cachet stellari, fino all'uso di sostanze. Secondo bigodino.it

Flirt e segreti svelati da Fabrizio Corona: chi sono i protagonisti? - Fabrizio Corona svela i segreti più piccanti del mondo dello spettacolo tra flirt e incontri misteriosi. Segnala notizie.it