Fabrizio Corona e il delirio a ruota libera | Ho lasciato Zoe Cristofoli perché aveva la cellulite

In una nuova intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha rilasciato nuove dichiarazioni piuttosto divisive sia sul suo lavoro, sia relative alla sua vita privata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Fabrizio Corona e il delirio a ruota libera: "Ho lasciato Zoe Cristofoli perchĂ© aveva la cellulite"

In questa notizia si parla di: fabrizio - corona - delirio - ruota

Fabrizio Corona a Magenta per tagliarsi i capelli: fan in delirio per un selfie con il re dei paparazzi - Magenta, 9 maggio 2025 – Cosa succede quando il re dei paparazzi decide di uscire da Milano e di andare a farsi barba e capelli a Magenta? Che un pezzo città va in delirio e corre dal parrucchiere prescelto dal più mediatico, discusso e social personaggio d’Italia per vederlo da vicino, scattare un selfie, chiedergli un autografo.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Fabrizio Corona e il delirio a ruota libera: Ho lasciato Zoe Cristofoli perché aveva la cellulite; Fabrizio corona lascia per cellulite | la dichiarazione che fa discutere; Fabrizio Corona si racconta tra mito e bugie | punge un’ex fidanzata e pensa alla politica.

Fabrizio Corona e il delirio a ruota libera: "Ho lasciato Zoe Cristofoli perché aveva la cellulite" - In una nuova intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha rilasciato nuove dichiarazioni piuttosto divisive sia sul suo lavoro, sia relative alla sua vita privata. Lo riporta comingsoon.it

Fabrizio Corona non si smentisce mai: l'80% delle cose che dice sono bugie e l'amore per sé non morirà mai - Una visione a 360° di Fabrizio Corona è offerta dalla ricca intervista che l’ex re dei paparazzi (dice che non gli dà fastidio essere chiamato così) ha concesso a Repubblica. Riporta dilei.it