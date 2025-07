Fabrizio Corona contro Temptation Island | la reazione di Maria De Filippi

Fabrizio Corona torna a far parlare di sĂ© con il suo podcast Falsissimo. Nell’ultima puntata, l’ex re dei paparazzi non solo ha lanciato un clamoroso scoop su Raoul Bova, ma ha anche attaccato pesantemente Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi attraverso Fascino PGT. Le dichiarazioni di Corona hanno scatenato polemiche e, secondo quanto riportato da Mowmag, la conduttrice pavese non sarebbe rimasta indifferente alle accuse. Le accuse di Fabrizio Corona a Temptation Island. Nel suo podcast, Fabrizio Corona ha sostenuto che il programma cult di Canale 5 non sarebbe così genuino come appare: “Gli autori manipolano i concorrenti, li spingono ad azioni e reazioni per creare dinamiche televisive”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Fabrizio Corona contro Temptation Island: la reazione di Maria De Filippi

In questa notizia si parla di: corona - fabrizio - temptation - island

Fabrizio Corona a Magenta per tagliarsi i capelli: fan in delirio per un selfie con il re dei paparazzi - Magenta, 9 maggio 2025 – Cosa succede quando il re dei paparazzi decide di uscire da Milano e di andare a farsi barba e capelli a Magenta? Che un pezzo città va in delirio e corre dal parrucchiere prescelto dal più mediatico, discusso e social personaggio d’Italia per vederlo da vicino, scattare un selfie, chiedergli un autografo.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

#TemptationIsland, Perla Vatiero, rompe il silenzio dopo gli audio diffusi da Fabrizio Corona: "Il mio percorso è stato vero" #GrandeFratello #GF Vai su X

Maria De Filippi scrive a Fabrizio Corona dopo l’ultima puntata di Falsissimo su Temptation Island: la regina del trash contro il re del gossip? Li vedremo a un falò di confronto? E davvero lui avrebbe dovuto condurre un programma? Vai su Facebook

Temptation Island, Perla Vatiero, rompe il silenzio dopo gli audio diffusi da Fabrizio Corona: Il mio percorso è stato vero; Corona contro Temptation Island, Barbara D’Urso: “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo”; Maria De Filippi scrive a Fabrizio Corona dopo le accuse di Falsissimo (“programma pilotato”): “Perché l'hai fatto?”. E lui risponde: è guerra?.

Maria De Filippi e la chat con Corona: “Perché l’hai fatto?” La replica di Fabrizio - Maria De Filippi avrebbe scritto a Fabrizio Corona chiedendogli perché sta attaccando Temptation Island: la risposata dell'imprenditore ... Scrive msn.com

Fabrizio Corona contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi: «Ha davvero eliminato il trash?» - Dal suo profilo Instagram, Fabrizio Corona ha detto la sua sulle scelte editoriali di Pier Silvio Berlusconi e sul palinsesto delle sue reti. Segnala msn.com