Fabbrica delle Candele Teatro e ’Arie d’Incanto’

Si conclude con una favola moderna il festival ‘Teatro Grande Amore’ organizzata da Fita Emilia Romagna (la Federazione Italiana Teatro Amatori è la più grande realtà del Teatro Amatoriale con oltre 25.000 soci, in circa 1.400 compagnie affiliate), in collaborazione con Fabbrica delle Candele e Politiche Giovanili, e lo fa con un ultimo appuntamento che promette leggerezza, risate e una piccola dose di poesia. Stasera alle 21.15, alla Fabbrica delle Candele di Forlì, andrà in scena lo spettacolo ‘La gallina dalle uova d’oro’ della Compagnia delle Favole di Lugo, Dipartimento ‘Quatr’è quatr’ot’, un gruppo che ha fatto della lingua e della cultura popolare un tratto distintivo del suo fare teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

