F1 Verstappen fa la magia e batte le McLaren nella Sprint in Belgio Ferrari anonima

Max Verstappen si inventa un capolavoro e vince la Sprint del Gran Premio del Belgio 2025, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull si è esaltato sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, facendo la differenza grazie al suo talento cristallino e riuscendo a sconfiggere le McLaren con una prestazione praticamente perfetta. Il quattro volte campione iridato, secondo in griglia, ha effettuato il sorpasso decisivo per il successo nel corso del primo giro sul pole-man Oscar Piastri in fondo al rettilineo del Kemmel sfruttando tutta la scia e la maggiore velocità di punta della sua RB21 (molto scarica) rispetto alla MCL39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Verstappen fa la magia e batte le McLaren nella Sprint in Belgio. Ferrari anonima

GP Belgio 2025, Red Bull: Verstappen si diverte GP Belgio 2025: Verstappen secondo nella Sprint Qualifying. Red Bull ancora dietro McLaren. Tsunoda deluso, solo dodicesimo #BelgianGP

La #McLaren si conferma protagonista a #Spa, con #Piastri e #Norris in grande spolvero. Nella qualifica Sprint, Oscar conquista la pole davanti a Verstappen e Lando, rilanciando le ambizioni del team per il weekend belga. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it

