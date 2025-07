F1 Verstappen domina la Sprint del GP del Belgio

Oggi pomeriggio alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - F1, Verstappen domina la Sprint del GP del Belgio

In questa notizia si parla di: verstappen - domina - sprint - belgio

Formula 1,a Imola domina Max Verstappen - 16.48 Assolo di Max Verstappen nel Gp dell'Emilia-Romagna a Imola. L'olandese della Red Bull precede le McLaren di Norris e Piastri, reduce da 3 vittorie di fila.

F1: la McLaren domina anche la FP3 ad Imola. In risalita Verstappen e Antonelli. Ferrari balbettante - Cambiano le sessioni, ma non il copione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito che sta ospitando questo weekend il GP dell’Emilia Romagna, atto numero sette valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

Verstappen bravo e fortunato domina il GP di Imola battendo Norris e Piastri. Bel risveglio Ferrari con Hamilton quarto e Leclerc sesto. Antonelli ritirato - Seconda vittoria stagionale per Verstappen che precede Norris e Piastri. Gran gara di Hamilton che conclude quarto con una Ferrari rigenerata, poi Albon quinto e Leclerc sesto.

#F1, Max #Verstappen domina e trionfa la sprint race del GP di Belgio https://oggisportnotizie.it/2025/07/sprint-race-spa-verstappen-piastri-norris/… Vai su X

Race Week Alert! Spa ci aspetta! Dopo due settimane di pausa, la Formula 1 torna in pista per uno dei GP più amati di sempre: il Gran Premio del Belgio! Nel 2023 ha trionfato Max Verstappen, così come nel 2022… ma l’anno scorso a imporsi fu Lewis Vai su Facebook

F1 | GP Belgio - RISULTATI e SINTESI Sprint Race: Leclerc ci prova ma non basta, Verstappen domina; Uno straordinario Max Verstappen vince la Sprint Race del GP del Belgio; F1 | Verstappen svela il trucco usato per tenere dietro le due McLaren – GP Belgio.

Formula 1, Gp Belgio 2025: Verstappen vince sprint. Domani la gara: orari e dove vederla - Max Verstappen trionfa nella Sprint Race a Spa, nel Gp del Belgio 2025 di Formula 1. Da lapresse.it

F1 Sprint Belgio: Max Verstappen si impone sulle McLaren, trionfando in Belgio - Terza Sprint Race della stagione, con un brillante Oscar Piastri al via dalla pole position. autosprint.corrieredellosport.it scrive