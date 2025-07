F1 qualifiche Belgio | Norris trova la pole battendo Piastri capolavoro Leclerc | terzo

Spa-Francorchamps (Belgio) 26 luglio 2025 – In F1 Lando Norris è in crescita, studia dal suo rivale e gli toglie con un super giro la pole position del sabato. Dopo le fatiche nella qualifica sprint, domani in Belgio sarà il britannico a partire davanti a tutti sull'australiano, in una prima fila tutta McLaren. Capolavoro Ferrari firmato da Charles Leclerc: terzo davanti a Verstappen, bravissimo a sfruttare forse il primo errore del weekend dell'olandese, il quale sarà quarto in griglia. Altra qualifica disastro invece per Hamilton e Antonelli ancora fuori in Q1, domani saranno rispettivamente sedicesimo e diciottesimo in griglia di partenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 qualifiche Belgio: Norris trova la pole battendo Piastri, capolavoro Leclerc: terzo

F1 Spa: pole di Norris davanti a Piastri e Leclerc. Antonelli e Hamilton out in Q1; Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa; F1 Gp Belgio a Spa: le qualifiche in diretta. Norris in pole davanti a Piastri, Leclerc terzo. Disastro Hamilton, eliminato nel Q1 con il 16° tempo. Antonelli 18°.

