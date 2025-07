F1 Oscar Piastri | Non sono soddisfatto della mia prestazione domani potrebbe cambiare tutto

Oscar Piastri si è dovuto accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota australiano della McLaren non è riuscito a replicare la stessa prestazione delle qualifiche Sprint di ieri, in cui aveva fatto una grande differenza nel secondo settore del tracciato. Il compagno di squadra, Lando Norris, ha trovato una miglior messa a punto e ottenuto la pole-position odierna col tempo di 1:40.562 a precedere 85 millesimi l’aussie e di 338 un brillante Charles Leclerc, che con la Ferrari è riuscito a gettare il cuore oltre l’ostacolo, mettendo insieme un grande giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non sono soddisfatto della mia prestazione, domani potrebbe cambiare tutto”

