Oggi, sabato 26 luglio, seconda giornata del fine-settimana del GP del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità . Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. In maniera perentoria, l’australiano Oscar Piastri (McLaren) è andato a prendersi la pole-position. L’alfiere di Woking ha fatto una differenza imbarazzante nel secondo settore della pista, precedendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra, Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming

F1, GP Belgio: gli orari tv e dove vedere le qualifiche, la Sprint e la gara di Spa - La copertura televisiva del 13° appuntamento della stagione: tutto il weekend di gara verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orari prove libere e qualifiche Sprint, programma, streaming - Oggi, venerdì 25 luglio, prenderà il via il week end del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: venerdì a Spa con FP1 e qualifiche Sprint! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del fine-settimane del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

