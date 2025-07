F1 Norris vince il duello con Piastri e si prende la pole in Belgio 3° Leclerc flop Hamilton

Lando Norris batte un colpo dopo una prima metà di weekend sottotono (3° nella Sprint Qualifying e nella Sprint) a Spa-Francorchamps e si aggiudica la pole position per il Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quarta partenza al palo dell’anno (e 13ma in carriera) per il pilota inglese, che vince dunque il braccio di ferro sul giro secco con il compagno di squadra Oscar Piastri in attesa del main event domenicale. Alle spalle delle McLaren, che hanno monopolizzato la prima fila in griglia, Charles Leclerc ha fatto il massimo inserendosi in terza posizione con la Ferrari subito davanti alla Red Bull di un deluso Max Verstappen (dopo il successo nella Sprint). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Norris vince il duello con Piastri e si prende la pole in Belgio. 3° Leclerc, flop Hamilton

