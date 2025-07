F1 Lewis Hamilton amareggiato | Un errore che ha rovinato tutto Chiedo scusa a tutto il team

Se ieri Lewis Hamilton era amareggiato per una SF-25 che lo aveva “tradito”, oggi il sette volte campione del mondo ha il morale sotto i tacchi per un altro motivo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota inglese ha di nuovo mancato la qualificazione alla Q2, rendendo sempre più negativo il suo weekend nelle Ardenne. La pole position è andata Lando Norris che ha fatto segnare il tempo di 1:40.562 con 85 millesimi di vantaggio sul vicino di box Oscar Piastri, mentre è terzo Charles Leclerc a 338 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton amareggiato: “Un errore che ha rovinato tutto. Chiedo scusa a tutto il team”

