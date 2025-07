F1 Lando Norris festeggia la pole a Spa | Davvero un bel giro! Domani spero non piova

Sorride convinto Lando Norris dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, come ampiamente previsto, il duello per la prima posizione è stato tutto in salsa papaya, con le due vetture McLaren che hanno nuovamente dettato legge. Dopo un weekend con Oscar Piastri sempre davanti, tuttavia, è arrivata la zampata di Lando Norris proprio nel momento giusto della Q3. La pole position è andata al pilota inglese con il tempo di 1:40.562 con 85 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre è terzo Charles Leclerc, capace di spingere la sua Ferrari a 338 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris festeggia la pole a Spa: “Davvero un bel giro! Domani spero non piova”

In questa notizia si parla di: lando - norris - pole - festeggia

F1, Lando Norris: “Il risultato non è positivo, tanto equilibrio in pista a Miami” - Fa buon viso a cattivo gioco Lando Norris, terzo nelle qualifiche Sprint del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Lando Norris: “Non sono soddisfatto del mio giro, speravo che Verstappen andasse più piano per la paternità…” - Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Max Verstappen ha conquistato la pole-position del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Lando Norris: “Arrivare secondo non è mai una bella sensazione, ho pagato il duello con Max” - Si è da poco concluso il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1. La prima posizione è stata conquistata da Oscar Piastri che si è dimostrato nettamente il più veloce in gara.

[#F1] Lando Norris ha siglato una pole spaziale al Red Bull Ring, rifilando mezzo secondo al resto del gruppo, a partire da Leclerc, che ha portato la Ferrari in prima fila. Terzo Piastri, il quale non ha potuto sfruttare al meglio l'ultimo tentativo per una bandiera Vai su Facebook

F1, Lando Norris festeggia la pole a Spa: “Davvero un bel giro! Domani spero non piova”; F1, Charles Leclerc: “Non me lo aspettavo, mi sono sentito a mio agio”; Come Lando Norris ha superato le difficoltà in Q3 per conquistare una stupefacente pole position a Monaco.

Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa - Charles Leclerc terzo per tre millesimi su Verstappen. Da fanpage.it

F1 Belgio: Norris in pole davanti a Piastri, seconda fila per Leclerc e disastro Hamilton - Il britannico partirà dalla prima posizione in griglia davanti all'australiano, Leclerc terzo e Hamilton disastroso col 16° posto ... Riporta msn.com