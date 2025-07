F1 Gp Belgio | le solite McLaren dominano la qualifica a Spa Leclerc si riscatta incubo Hamilton | La griglia di partenza

Dopo la vittoria di Max Verstappen nella gara sprint, le McLaren tornano ad alzare i giri e fare la voce grossa, conquistando l'intera prima fila nelle qualifiche del Gp del Belgio a Spa. Sarà infatti Lando Norris a partire in pole position nella gara che si svolgerà domenica alle ore 15, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri partirà in seconda posizione. Buona qualifica per Charles Leclerc, che dopo lo sfogo post sprint race, ha tirato fuori un'ottima qualifica e partirà dalla terza posizione. Il monegasco aveva già avuto ottime sensazioni in Q2, quando dopo il primo giro aveva condiviso via radio con il team la gioia per il buon tempo fatto.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Verstappen precede le McLaren, la Ferrari lavora sulla SF-25 - 12.54 Leclerc si rilancia, migliora in ogni settore ed è primo!!!!!! 1:44.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton - 13.29 Davvero impressionante il T2 delle McLaren che sfruttano il carico aerodinamico nel tratto misto.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: via alla SQ3! Mclaren favorita per la pole, Leclerc tenta il colpo. Eliminati Hamilton e Antonelli - 17.24 Ci si lancia per il tentativo in questa SQ3! 17.22 A 4? dalla fine si scende in pista! Temperatura sulla pista che è leggermente salita, vedremo se inciderà sulle prestazioni.

La McLaren domina le libere del GP Spagna, Ferrari totalmente indecifrabile a Barcellona.

F1, Gp del Belgio: Piastri domina le libere, Hamilton in difficoltà a Spa - La McLaren di Oscar Piastri si è imposta come la più veloce nell'unica sessione di prove libere del weekend del Gran Premio del Belgio , chiudendo con un tempo di 1'42.

Verstappen domina la sprint in Belgio, Leclerc insoddisfatto nonostante i progressi della Ferrari - Max Verstappen ha confermato la sua supremazia nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2025, aggiudicandosi la dodicesima vittoria su ventuno gare brevi disputate finora.