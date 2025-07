F1 Gp Belgio le qualifiche | caccia alla pole dopo lo show di Verstappen nella Sprint Leclerc | Vorrei vincere Live

Si definisce la griglia di domenica. L'olandese fa sua la mini gara del sabato davanti alle McLaren di Piastri e Norris. Sprofonda Hamilton. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Belgio, le qualifiche: caccia alla pole dopo lo show di Verstappen nella Sprint, Leclerc: «Vorrei vincere» Live

In questa notizia si parla di: belgio - qualifiche - caccia - pole

F1, GP Belgio: gli orari tv e dove vedere le qualifiche, la Sprint e la gara di Spa - La copertura televisiva del 13° appuntamento della stagione: tutto il weekend di gara verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

F1, GP Belgio 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà ufficialmente il sipario sul GP del Belgio, atto numero tredici valido per il Mondiale 2025 di Formula 1  in scena sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps.

F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orari prove libere e qualifiche Sprint, programma, streaming - Oggi, venerdì 25 luglio, prenderà il via il week end del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Il venerdì di Spa-Francorchamps si accende non solo in pista, ma anche nei box: tre piloti sono stati convocati dai commissari di gara per episodi verificatisi durante le qualifiche sprint del Gran Premio del Belgio 2025. Vai su Facebook

F1, le qualifiche del Gp del Belgio: a Spa è caccia alla pole position; LIVE F1 Spa, qualifiche: iniziato il Q1; F1 oggi: orari Sprint e qualifiche Gp Belgio a Spa.

F1, le qualifiche del Gp del Belgio: a Spa è caccia alla pole position - La Formula 1 arriva in Belgio, a Spa, nel circuito che è l’Università dell’automobilismo. Scrive repubblica.it

F1 GP Belgio 2025, Qualifiche: si lotta per la “vera” pole, via alle 16.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle qualifiche del GP Belgio F1, LIVE dalle 15. Segnala formulapassion.it