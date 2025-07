F1 GP Belgio | highlights Qualifiche Norris davanti a tutti Leclerc 3°

È doppietta McLaren nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. A Spa è Lando Norris a conquistare la pole davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Un super Leclerc sigla il terzo tempo, mentre Hamilton delude ancora: il britannico partirà sedicesimo dopo che i commissari gli hanno cancellato il tempo sul giro per track limits. Completa la seconda fila Max Verstappen, mentre Kimi Antonelli partirà solamente diciottesimo. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, GP Belgio: highlights Qualifiche. Norris davanti a tutti, Leclerc 3°

