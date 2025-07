F1 Gp Belgio a Spa la Sprint race | Verstappen show vince su Piastri e Norris Leclerc 4° Hamilton sempre più giù

L'olandese si inventa una magia in partenza e si mette dietro le due McLaren che sembravano molto più veloci.

F1, GP Belgio: gli orari tv e dove vedere le qualifiche, la Sprint e la gara di Spa - La copertura televisiva del 13° appuntamento della stagione: tutto il weekend di gara verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orari prove libere e qualifiche Sprint, programma, streaming - Oggi, venerdì 25 luglio, prenderà il via il week end del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: venerdì a Spa con FP1 e qualifiche Sprint! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP1 e la Sprint in tv/streaming – La presentazione del GP Belgio – Numeri e statistiche GP Belgio Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del fine-settimane del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

È OSCAR PIASTRI CHE CONQUISTA LA POLE POSITION PER LA SPRINT RACE IN BELGIO Il pilota McLaren ha battuto il record della pista dopo aver rischiato di uscire in Q2. Con il secondo tempo si qualifica Max Verstappen. Dalla seconda fila partiranno

F1 GP Belgio, la diretta live della sprint race; F1 | Risultati Sprint Race: Verstappen vince in Belgio, Ferrari anonima con la nuova sospensione – LIVE; F1 GP Belgio LIVE, Verstappen vince la gara sprint: Leclerc quarto, l'orario TV delle qualifiche.

Verstappen si prende la Sprint a Spa davanti a Piastri, Leclerc giù dal podio - La terza Sprint Race della stagione di F1 va a Max Verstappen, col pilota Red Bull che vince la sua prima gara corta dell'anno davanti a tutti in Belgio sul circuito di Spa-

F1, Verstappen vince la Sprint Race a Spa davanti alle McLaren. Ferrari: Leclerc 4°, Hamilton 15° - Il campione del mondo precede Piastri, Norris e il monegasco, autore di una buona prova.