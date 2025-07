F1 Gp Belgio a Spa la Sprint race | Verstappen scappa in testa su Piastri Leclerc 4° Hamilton sprofonda Diretta

A Spa in Belgio la Ferrari cerca la rimonta con Charles, Verstappen in prima fila proverà a vincere. Nel pomeriggi le qualifiche per il Gp di domenica. F1 Gp Belgio a Spa, la Sprint race: Verstappen scappa in testa su Piastri, Leclerc 4°. Hamilton sprofonda Diretta

F1, GP Belgio 2025. Il duello iridato Piastri-Norris unico tema forte rimasto. Ferrari e Verstappen ormai in secondo piano - Il Mondiale di Formula 1 riparte dopo due inusuali settimane di pausa. Il weekend del 25-27 luglio sarà però intenso, poiché prevede al suo interno anche una Sprint.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Verstappen precede le McLaren, la Ferrari lavora sulla SF-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Leclerc si rilancia, migliora in ogni settore ed è primo!!!!!! 1:44.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Davvero impressionante il T2 delle McLaren che sfruttano il carico aerodinamico nel tratto misto.

È OSCAR PIASTRI CHE CONQUISTA LA POLE POSITION PER LA SPRINT RACE IN BELGIO Il pilota McLaren ha battuto il record della pista dopo aver rischiato di uscire in Q2. Con il secondo tempo si qualifica Max Verstappen. Dalla seconda fila partiranno

La #SprintRace del GP del Belgio scatterà domani, sabato 26 luglio, alle 12:00 italiane. 15 giri previsti per un totale di 100 km. La #griglia di partenza provvisoria.

F1 GP Belgio, la diretta live della sprint race; F1 GP Belgio LIVE, Verstappen vince la gara sprint: Leclerc quarto, l'orario TV delle qualifiche; F1, GP del Belgio: a Piastri la pole nella sprint, Leclerc quarto.

Verstappen si prende la Sprint a Spa davanti a Piastri, Leclerc giù dal podio - La terza Sprint Race della stagione di F1 va a Max Verstappen, col pilota Red Bull che vince la sua prima gara corta dell'anno davanti a tutti in Belgio sul circuito di Spa

Verstappen vince la Sprint Race del Gp del Belgio davanti alle due McLaren, 4° Leclerc - F1 GP Belgio, i risultati e l'ordine di arrivo della sprint race del sabato e la griglia di partenza delle qualifiche per la gara di domenica