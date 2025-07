Giornata divisa in due a Spa-Francorchamps, dove prima si disputerà la Sprint e poi si terranno le qualifiche al Gran Premio del Belgio di domani. Il principale protagonista è però unico, poiché ieri Oscar Piastri ha fornito un’impressionante dimostrazione di forza, proponendosi come il favorito assoluto del weekend. L’australiano della McLaren ha annichilito il compagno di squadra Lando Norris, rivale per il titolo iridato, rifilandogli un distacco pesantissimo. Peraltro, fra i due, si è inserito Max Verstappen, che si sta sempre più rivelando ‘Stella polare’ di una Red Bull in pieno marasma. Il britannico e l’olandese potranno contrastare il ventiquattrenne down under? Molto, soprattutto in una Sprint, dipenderà dalla partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Belgio 2025. Oscar Piastri grande favorito per la Sprint. Poi nel pomeriggio si riparte da capo!