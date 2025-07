F1 Frederic Vasseur | Leclerc ha messo a segno un grande giro Hamilton? Gli servono solo fiducia e tranquilllità

Frederic Vasseur prova, come spesso capita, a dispensare ottimismo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, tuttavia, la scuderia di Maranello ha vissuto un sabato diametralmente opposto. Già la Sprint Race aveva visto una differenza notevole tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Le qualifiche lo hanno rafforzato. Il monegasco, infatti, ha conquistato una ottima terza posizione, andando oltre i limiti di una SF-25 ancora ben lontana dalla perfezione, mentre Lewis Hamilton per colpa di un track limit, ha visto cancellato il suo tempo ed è stato eliminato già al termine della Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Leclerc ha messo a segno un grande giro. Hamilton? Gli servono solo fiducia e tranquilllità”

