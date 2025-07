F1 disastro Hamilton | la Ferrari non ha potuto evitarlo

La Formula 1 procede con il programma del GP in Belgio ma arrivano brutte notizie per la Ferrari e non solo: Hamilton escluso in Q1 ma non è l’unico. La Formula 1 continua a seguire tappa dopo tappa il programma per il GP che si sta disputando questo weekend in Belgio. Per la Ferrari però non sono arrivate buone notizie, anzi. Neanche 24 ore fa Hamilton ha riscontrato non pochi problemi sul circuito di Spa Francorchamps, ma la storia si è ripetuta anche questo pomeriggio in Q1. Dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto ieri, il ferrarista anche oggi non ha evitato il ‘disastro’ e per questo motivo domani in gara partirà al sedicesimo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it