F1 a Verstappen la sprint race in Belgio Leclerc 4° male Hamilton Dalle 16 le qualifiche

L’ università del volante conferma per l’ennesima volta come Max Verstappen riesca sempre a fare la differenza. La terza sprint race della stagione di Formula 1 ha visto il campione del mondo portarsi a casa la dodicesima vittoria in una gara breve dopo quindici giri praticamente perfett i. L’olandese è riuscito a prendersi la testa alla prima curva e si è difeso con le unghie e coi denti dagli attacchi di Oscar Piastri grazie all’ eccellente trazione della sua Red Bull. Norris chiude negli scarichi del compagno di squadra ma non vuole rischiare e si accontenta della terza piazza. Alle loro spalle Charles Leclerc parte bene ma non regge il passo del trio di testa, chiudendo solo quarto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, a Verstappen la sprint race in Belgio, Leclerc 4°, male Hamilton. Dalle 16 le qualifiche

In questa notizia si parla di: verstappen - sprint - race - belgio

Verstappen si scontra con Kimi Antonelli ai box nella Sprint Race: cosa è successo a Miami - Per la prima volta in nove anni Verstappen finisce una gara senza prendere punti: penalizzato dall'errore della Red Bull, cosa è successo con Kimi Antonelli durante la Sprint Race.

Cosa è successo a Kimi Antonelli nella Sprint di Miami: inesperto in partenza, poi danneggiato da Verstappen - Kimi Antonelli è scattato dalla pole position nella Sprint Race del GP di Miami, la cui partenza è stata ritardata a causa dell’acquazzone che ha colpito la località statunitense e che aveva portato anche all’incidente di Charles Leclerc durante il giro di formazione.

Verstappen in pole a Miami, a Norris la sprint. Sabato complicato per la Ferrari - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

È OSCAR PIASTRI CHE CONQUISTA LA POLE POSITION PER LA SPRINT RACE IN BELGIO Il pilota McLaren ha battuto il record della pista dopo aver rischiato di uscire in Q2. Con il secondo tempo si qualifica Max Verstappen. Dalla seconda fila partiranno Vai su X

La #SprintRace del GP del Belgio scatterà domani, sabato 26 luglio, alle 12:00 italiane. 15 giri previsti per un totale di 100 km. La #griglia di partenza provvisoria. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 #BelgianGp Vai su Facebook

F1 GP Belgio, la diretta live della sprint race; F1 GP Belgio LIVE, Verstappen vince la gara sprint: Leclerc quarto, l'orario TV delle qualifiche; F1 | GP Belgio, Sprint Race: Verstappen fa la magia e si tiene dietro le McLaren.

F1, a Verstappen la sprint race in Belgio, Leclerc 4°, male Hamilton. Dalle 16 le qualifiche - Gara perfetta dell'olandese che si prende la testa alla prima curva e resiste fino alla fine agli attacchi delle McLaren. Da ilgiornale.it

F1 | GP Belgio: Super Max a Spa, la Sprint è sua - Max Verstappen ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio. Scrive f1grandprix.motorionline.com