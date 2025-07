Expo 2025 Osaka | successo per il workshop della Regione Campania Food For Health

Tempo di lettura: 3 minuti Grande partecipazione e attenzione al workshop organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’interno dell’ Expo 2025 di Osaka, in occasione delle giornate dedicate alla Regione presso il Padiglione Italia. L’incontro, dal titolo “Campania Food For Health”, ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e comunitĂ scientifica, per approfondire il valore dell’agroalimentare campano sotto il profilo salutistico, economico e ambientale. Tra i protagonisti, la CIA Agricoltori Italiani Campania, presente con il commissario regionale Carmine Fusco, che ha sottolineato come l’iniziativa abbia messo in luce la capacitĂ della Regione di portare avanti una visione moderna e integrata dell’agricoltura, capace di coniugare identitĂ , qualitĂ e salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

