di Nicole Fouquè Si chiama Ocean state of mind e non è solo una frase filosofica ma una promessa mantenuta in movimento. C’è un nuovo modo di viaggiare per mare, e si chiama Explora Journeys, il brand di travel oceanici di lusso del Gruppo MSC. Una nave diversa, elegante, progettata non per il turismo di massa ma per chi cerca un’esperienza intima, autentica, su misura. Non è una crociera, è un viaggio in yacht, dove si ha il tempo di ritrovarsi, di respirare e di sognare. A bordo, il tempo si dilata e si trasforma. Lontani dalla frenesia e dalla folla, si naviga tra le onde in silenzio, in armonia con il mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Explora Journeys. La vacanza diventa viaggio su misura