Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’ultima esperienza a Tivoli in Eccellenza e qualche proposito di chiudere la carriera, nuova esperienza in Campania per l’attaccante Alessandro Marotta che ha accettato la proposto dalla Sanseverinese, squadra che milita in Promozione ma che ha intenzione di chiedere il ripescaggio in Eccellenza con ottime probabilitĂ di accoglimento. L’ex attaccante del Benevento, classe 86?, si accinge quindi ad iniziare una nuova stagione con grande entusiasmo dopo aver vestito maglie importanti tra B e C. Questo il posto del club salernitano sui social:  “Adelante Sanseverinese! Ariba, ariba, El Diabloooooooooooo!!! Colpo grosso in casa Sanseverinese, che si assicura le prestazioni sportive di Alessandro Marotta, bomber di razza, che fa del gol la sua ragione di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Benevento, Marotta non lascia ma raddoppia: nuova avventura in Campania