Evasione fiscale ora l’Agenzia delle Entrate può controllare anche i conti di familiari conviventi o soci Quando e perché scattano le verifiche

Conti bancari, investimenti e movimenti di denaro intestati a familiari, conviventi o soci potranno essere controllati dal Fisco se ci sono indizi concreti che facciano sospettare un uso fittizio di questi nomi per nascondere redditi o beni. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con un’ordinanza (n. 13761 del 2025) che rafforza così gli strumenti dell’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale. Finora le verifiche fiscali si concentravano quasi esclusivamente sulla persona ufficialmente intestataria di conti o patrimoni. Ora, invece, il controllo può estendersi anche a chi è vicino al contribuente, come coniugi, figli, conviventi o soci in affari, se ci sono elementi concreti che fanno pensare a un’intestazione di comodo, cioè fatta apposta per evitare controlli. 🔗 Leggi su Open.online

