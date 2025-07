Evasione dal carcere di Avellino | caccia a un detenuto tunisino

Un detenuto è evaso oggi dal carcere “A. Graziano” di Avellino, situato a Bellizzi Irpino, intorno alle ore 13:00.Le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e hanno avviato le operazioni di ricerca e controllo del territorio circostante.Il profilo del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: carcere - avellino - detenuto - evasione

