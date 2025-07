Eurovision 2026 San Marino si ritira dopo il flop di Basilea | la decisione attesa a settembre

Dopo il deludente epilogo dell’ Eurovision Song Contest 2025, che ha visto San Marino chiudere la classifica all’ ultimo posto con l’esibizione in Tutta l’Italia di Gabry Ponte, nella Repubblica del Titano si valuta la possibilitĂ di non prendere parte alla prossima edizione della manifestazione. Il Contest, in programma in Austria nel 2026 dopo la vittoria Johannes Pietsch in Wasted Love, potrebbe infatti determinare un clamoroso passo indietro, con la presenza del microstato che resta in bilico almeno fino a settembre. Flop Eurovision, la decisione storica di San Marino. A lasciare intendere il possibile ritiro è stato lo stesso Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, durante la conferenza stampa tenutasi a Montecitorio per presentare i nuovi studi televisivi della Rete sammarinese e anticipare alcune novitĂ del palinsesto autunnale, che sarĂ illustrato nel dettaglio il prossimo 6 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eurovision 2026, San Marino si ritira dopo il flop di Basilea: la decisione attesa a settembre

In questa notizia si parla di: eurovision - marino - ritira - flop

Gabry Ponte all'Eurovision 2025, chi è il dj che gareggia per San Marino: età , dove vive, i figli, la malattia, la carriera e il successo social - "Tutta l'Italia" è stata prima la canzone ufficiale di Sanremo 2025, poi quella che ha vinto Sanmarino Song Contest.

Eurovision Song Contest, Gabry Ponte: chi è il deejay in gara per San Marino - (Adnkronos) – Gabry Ponte è uno dei protagonisti dell'Eurovision Song Contest. Il Dj e il producer torinese gareggerà per San Marino con la hit 'Tutta l’Italia', sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025.

Eurovision Song Contest, Gabry Ponte: chi è il deejay in gara per San Marino - (Adnkronos) – Gabry Ponte è uno dei protagonisti dell'Eurovision Song Contest. Il Dj e il producer torinese gareggerà per San Marino con la hit 'Tutta l’Italia', sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025.

Eurovision 2026, San Marino si ritira dopo il flop di Basilea: la decisione attesa a settembre; Chi ha vinto l’Eurovision 2025: Lucio Corsi e Gabry Ponte, ecco come si sono classificati; Achille Lauro e il flop all'Eurovision 2022: Il mio spettacolo era dirompente e aveva tutto al posto giusto.

Eurovision, San Marino potrebbe non partecipare più: i motivi - DiLei - Cannes 2025, i 10 abiti flop che abbiamo visto sul red carpet. Secondo dilei.it

San Marino celebra i 15 anni all’Eurovision con “The Purple Night - 30, il cuore di San Marino si animerà con un grande evento musicale: “The Purple Night”, un night show ideato e condotto dalla popolare artista Senhit, per ... Lo riporta ilmessaggero.it