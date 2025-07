Europei 2032 stadio Maradona non idoneo per torneo | le reazioni del mondo politico

Tempo di lettura: 2 minuti ‚ÄúDopo due anni di ‚Äúapprofonditi studi‚ÄĚ, la SSC Napoli scopre che ad oggi il Maradona non √® adatto per Euro 2032. Una rivelazione shock, degna di un premio Nobel. ma forse anche di un Oscar‚ÄĚ. Lo scrive, in una nota, il consigliere comunale di Napoli, Nino Simeone ‚ÄúNel frattempo il Comune, unico a sporcarsi le mani, ha presentato un progetto concreto‚ÄĚ, ha proseguito Simeone; progetto che non √® stato preso in considerazione dal Calcio Napoli. √ą ‚Äúsubito bollato come inadeguato da chi, al tavolo, non ha portato nemmeno uno schizzo su un tovagliolo, come si faceva una volta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - Europei 2032, stadio Maradona non idoneo per torneo: le reazioni del mondo politico

In questa notizia si parla di: maradona - europei - stadio - idoneo

Terzo anello del Maradona indispensabile per candidare Napoli ad ospitare gli Europei 2032 - Il Comune di Napoli, gi√† Capitale Europea dello Sport 2026, intende candidare lo Stadio ‚ÄėDiego Armando Maradona‚Äô, per i campionati di calcio Europei del 2032, assegnati dalla Uefa alla Turchia e all‚ÄôItalia.

Manfredi candida il Maradona per gli Europei 2032, ci mette 10 milioni ma ne chiede 150 a De Luca - Il Comune di Napoli candida ufficialmente lo Stadio Maradona per rientrare nell’elenco dei 5 impianti italiani che ospiteranno gli Europei del 2032.

Europei 2032: piano Comune Napoli per candidare stadio Maradona - Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dei campionati di calcio Europei 2032, assegnati dalla Uefa alla Turchia e all’Italia, ogni Paese deve selezionare entro ottobre 2026 cinque stadi per lo svolgimento delle gare ufficiali.

Europei 2032: Napoli 'il Maradona non è idoneo per torneo'. 'Risorse del club per nuovo stadio,trovata area degradata città' #ANSA Vai su X

Napoli: Stadio Maradona non idoneo per Euro 2032. Serve nuovo stadio; Il Napoli: Stadio Maradona non idoneo per l'Europeo 2032, ne faremo uno nostro; Maradona non idoneo per Euro 2032, il Napoli: Faremo un nuovo stadio.

Euro 2032: nota del Napoli: ‚ÄúMaradona non idoneo. Faremo un nuovo stadio‚ÄĚ - Già individuata da noi una zona degradata per fare da zero un impianto moderno‚ÄĚ ... rainews.it scrive

Europei 2032: Napoli 'il Maradona non è idoneo per torneo' - "La riunione che si è tenuta tra UEFA, FIGC, Comune e SSCN, quest'ultima rappresentata dall'avvocato Arturo Testa, ha avuto un esito interlocutorio, non essendo stata assunta ... Scrive msn.com