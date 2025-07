Europei 2032 il Napoli boccia il Maradona e conferma di volersi costruire uno stadio | gelo col Comune

Tempo di lettura: 3 minuti Suona come un addio al Maradona, salvo ripensamenti. Il Napoli boccia lo stadio di Fuorigrotta, in vista degli Europei 2032, e conferma l’interesse per la realizzazione di un altro impianto. Si tratta, come noto, di uno stadio da costruire in zona Caramanico. Cioè l’ex mercato di Poggioreale. A mettere in chiaro il punto di vista del club è un duro comunicato ufficiale. “ La riunione che si è tenuta tra Uefa, Figc, Comune e Sscn, quest’ultima rappresentata dall’avvocato Arturo Testa – spiega la nota –, ha avuto un esito interlocutorio, non essendo stata assunta alcuna decisione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Europei 2032, il Napoli boccia il Maradona e conferma di volersi costruire uno stadio: gelo col Comune

