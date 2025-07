Eterna Vos a 38 anni l’olandese conquista la prima maglia gialla Longo Borghini cede 52

Nella tappa inaugurale, finita a Plumelec, Marianne rimonta la compagna Prevot; seconda Kim Le Court di Mauritius. Balsamo cede nel finale, miglior azzurra Trinca Colonel, 18ª a 16”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eterna Vos, a 38 anni l’olandese conquista la prima maglia gialla. Longo Borghini cede 52”

