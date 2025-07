Estate di formazione europea per i docenti del Toniolo di Pisa | Erasmus scambi e cultura

Pisa, 26 luglio 2025 - Per molti l’estate è una pausa dalle attivitĂ scolastiche. Ma per l’Istituto comprensivo “G. Toniolo” di Pisa, è anche il momento ideale per coltivare percorsi di crescita professionale e di apertura verso l’Europa. L’Istituto, accreditato Erasmus dal 2021, partecipa attivamente alle iniziative di mobilitĂ internazionale rivolte al personale docente, grazie anche ai fondi integrativi del PNRR. Durante l’estate 2024, infatti, una decina di insegnanti dell’istituto potrĂ vivere l’esperienza di una settimana formativa all’estero, scegliendo tra varie proposte di corsi intensivi distribuiti in diversi paesi europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate di formazione europea per i docenti del Toniolo di Pisa: Erasmus, scambi e cultura

In questa notizia si parla di: estate - pisa - toniolo - erasmus

Verso l'estate: lavori in corso per la spianatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa - Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto che va da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna.

Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra in vista dell’estate. L’indiscrezione tra prestiti, riscatti e trattative - Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra tra prestiti, riscatti e possibili trattative in estate.

Calciomercato Pisa, quali sono le prime in estate considerando il ritorno in Serie A? Ecco la situazione - Calciomercato Pisa, quali sono le prime mosse dei nerazzurri dopo il grande ritorno in Serie A? Ecco le ultime novità Il calciomercato Pisa è già attivo sul fronte mercato e punta a chiudere in tempi rapidi alcune operazioni chiave per la prossima stagione.

Estate di formazione europea per i docenti del Toniolo di Pisa: Erasmus, scambi e cultura; Scuola secondaria I.C. Toniolo, presentazione dell'indirizzo musicale; L'internalizzazione al centro dell’IC Toniolo di Pisa.

Estate di formazione europea per i docenti del Toniolo di Pisa: Erasmus, scambi e cultura - Grazie all’accreditamento Erasmus e ai fondi PNRR, una decina di insegnanti dell’IC Toniolo partirà per corsi formativi in Europa. Segnala lanazione.it

Il Toniolo scuola polo per l’arte: musica, teatro e creatività al centro della formazione - Riconoscimento dall’Ufficio Scolastico Regionale alla scuola pisana, da anni impegnata in percorsi artistici e musicali. lanazione.it scrive