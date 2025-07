Espulsi dal volo Vueling dopo aver cantato in ebraico Parigi chiede chiarimenti alla compagnia | Discriminazioni legate alla religione?

Il governo francese ha chiesto chiarimenti ufficiali alla compagnia aerea Vueling dopo che circa cinquanta adolescenti ebrei francesi sono stati fatti scendere mercoledì scorso da un volo in partenza da Valencia e diretto a Parigi. Secondo quanto riportato, i giovani, accompagnati da adulti, sarebbero stati allontanati per presunti comportamenti problematici a bordo. Secondo il sito web Enfoque Judio, avrebbero cantato in ebraico durante l’imbarco. La vicenda ha suscitato un’ondata di preoccupazione a livello istituzionale, al punto da spingere il ministro degli Esteri francese, Jean-NoĂ«l Barrot, a intervenire personalmente. 🔗 Leggi su Open.online