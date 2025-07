Esprimersi senza barriere | Il senso immenso della vita la forza e la bellezza del canto

TORRE DEL LAGO (Lucca) Vittorio Grigolo sarà di nuovo Rodolfo ne La Bohème di questa sera, sabato 26. Accanto a lui, Mimì è il soprano georgiano Nino Machaidze, Vittorio Prato è Marcello, Ilina Mihailova veste i panni di Musetta. Chi è Rodolfo secondo Grigolo? "Rodolfo non ha ancora capito chi sia o cosa stia cercando in verità. Vive alla giornata senza dare troppo peso a un futuro ancora tutto da scrivere o forse già scritto. Riuscire a vivere il presente è per Rodolfo il vero successo alla fine. Quando si ha un’anima milionaria, abbiamo già detto tutto, no?". Questo ruolo conta nella sua carriera? "Un ruolo non conta, ma pesa in termini di vissuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

