Esame di italiano al posto dell’amico Così da avere il permesso di soggiorno

Voleva aiutare l’amico e fargli ottenere il permesso di soggiorno così ha provato a sostenere l’ esame di lingua italiana al posto del compagno all’Università per stranieri. Ma i due sono stati smascherati e denunciati dalla Polizia. Un 22enne kosovaro, residente in un comune della provincia senese, si è presentato alla sessione d’esame di lingua italiana presso l’Università per Stranieri effettuando regolarmente la registrazione con i propri documenti. Poi, però, seduto nell’aula dove si sarebbe svolta la prova d’esame, al suo posto, è stata riscontrata la presenza di un altro candidato, con in mano il documento del kosovaro, riconosciuto dai responsabili dell’Ateneo in quanto, in passato, aveva già sostenuto un esame di lingua propedeutico al rilascio della cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

