Esame della patente perfetto a Padova ma non sa l' italiano 43enne nei guai | come ha svolto il test

Candidato sorpreso a Padova con microcamera e auricolare durante l’esame patente: indagato per frode, sequestrati i dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esame della patente perfetto a Padova ma non sa l'italiano, 43enne nei guai: come ha svolto il test

Como, voleva superare l’esame per la patente con “l’aiutino” pagato 4mila euro: denunciato - Ha cercato di superare l’esame della patente con l’aiuto esterno, usando un auricolare e un cellulare nascosto.

Va all'esame della patente con un kit da 4 mila euro, 37enne denunciato a Como: quali oggetti aveva con sé - A Como, un 37enne filippino è stato denunciato per uso improprio di mezzi durante un esame di guida. L'uomo ha pagato 4000€ per un kit audio.

Padova. Microtelecamere e auricolari per suggerire all'esame della ... - Microtelecamere e auricolari per suggerire all'esame della patente in cambio di 3 mila euro L'organizzazione criminale è stata scoperta dalla Polstrada di Brescia, esami truccati anche in ... ilgazzettino.it scrive