Ert nuovo corso da 'teatropubblico' Di Iorio e Di Gioia ecco gli obiettivi

Rilanciare il protagonismo di Emilia Romagna Teatro nella prospettiva nazionale e internazionale, mantenendo comunque il legame con le comunità e le città che sono parte della sua storia, investire sugli artisti e accompagnarli nella loro crescita, far dialogare i grandi maestri e le nuove generazioni: questi sono alcuni dei principî e degli obiettivi che guideranno il lavoro di Natalia Di Iorio ed Elena Di Gioia che sono state nominate rispettivamente direttrice generale e direttrice artistica di Ert. "Ert dovrà essere prima di tutto e soprattutto un ‘ teatropubblico ’, dove teatro e pubblico siano una sola parola, senza spazi, senza distanze", dicono le due direttrici che ieri si sono presentate al teatro Storchi di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ert, nuovo corso da ’teatropubblico’. Di Iorio e Di Gioia, ecco gli obiettivi

Nuovi vertici in rosa per Ert. Di Iorio e Di Gioia alle direzioni - Un tandem tutto al femminile guiderà Emilia Romagna Teatro per i prossimi quattro anni, fino al 2029.

Ert, doppia nomina. Il Teatro Nazionale a Di Iorio e Di Gioia - Un tandem tutto al femminile guiderà Emilia Romagna Teatro per i prossimi quattro anni, fino al 2029.

Ert, nuovo corso da ’teatropubblico’. Di Iorio e Di Gioia, ecco gli obiettivi.

