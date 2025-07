Errore in carcere | rilasciato per sbaglio un detenuto pericoloso caccia all’uomo

Un clamoroso errore amministrativo: è stato rilasciato per sbaglio Khalil Bryan, 30 anni, detenuto presso l’Orleans Justice Center di New Orleans per una serie di reati gravi. Tra le accuse a suo carico figurano possesso di refurtiva, violenza domestica, minaccia con arma da fuoco e invasione di domicilio. La notizia, riportata da ABC News, ha . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Errore in carcere: rilasciato per sbaglio un detenuto pericoloso, caccia all’uomo

