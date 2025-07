Errore burocratico si autodenuncia Dipendente licenziato dall’azienda sciopero a oltranza e presidio ai cancelli

In duecento scioperano ad oltranza per il licenziamento del collega sindacalista. Alla Deloro Microfusione di Pieve, i lavoratori che si alternano su tre turni hanno proclamato da ieri pomeriggio uno sciopero a oltranza con presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda. Una decisione immediata e compatta, fondata sul principio della solidarietà contro quella che giudicano una palese ingiustizia. Il provvedimento che ha scatenato la mobilitazione riguarda Fabio Orlando, delegato sindacale della Fiom, padre di due figli e con una moglie affetta da grave disabilità , alla quale nel 2021 è stata riconosciuta l’invalidità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Errore burocratico, si autodenuncia. Dipendente licenziato dall’azienda sciopero a oltranza e presidio ai cancelli

Sciopero a oltranza per i lavoratori del servizio di consegna e montaggio di Mondo Convenienza - Secondo giorno di sciopero al deposito Mondo Convenienza di Pisa, in zona Ospedaletto. "Da oggi - scrive il sindacato Sudd Cobas - i lavoratori del servizio di trasporto e montaggio presidiano ad oltranza i cancelli del deposito.

Gls, sciopero a oltranza dei lavoratori - Sono in sciopero fino a data da destinarsi i lavoratori della Gls di Latina Scalo. La protesta riguarda la procedura di licenziamento collettivo per 20 dipendenti che l'azienda ha annunciato un mese fa e che sta andando avanti.

Licenziato per una svista sui permessi 104: scatta lo sciopero, "decisione crudele" - I colleghi solidarizzano con il lavoratore che usufruiva dei permessi per assistere la moglie invalida ma, nel 2025, si è accorto di non aver provveduto a revisionare la pratica e lo ha segnalato lui ... Si legge su milanotoday.it