Eros Fiammetti è morto a 93 anni il fotografo interprete del realismo poetico in bianco e nero

Brescia, 26 luglio 2025 – Eros Fiammetti, fotografo tra i più autentici interpreti del realismo poetico del secondo Novecento, è morto all' età di 93 anni a Brescia, città dove era nato il 17 aprile 1932. Gli inizi e l'evoluzione artistica. Attivo fin dagli anni '50, Fiammetti ha attraversato decenni di storia con l'obiettivo puntato sull'umanità semplice, raccontando attraverso la fotografia la vita vera, quella che scorre nei cortili, nei paesi, nei volti segnati dal tempo. Con il suo stile rigoroso, sempre in bianco e nero e sempre stampato personalmente in camera oscura, Fiammetti ha saputo coniugare il neorealismo italiano a una visione profondamente etica della fotografia: per lui, l'immagine era racconto, memoria e responsabilità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

