Eroina nascosta in auto e in casa ai fini di spaccio Arrestati nella notte i due coniugi

Nascondevano la droga sia in auto che in casa. Nella notte del 25 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato due coniugi trovati in possesso di oltre 100 grammi di eroina. L’indagine della squadra mobile si ricollega al decesso di un uomo, avvenuto il 22 marzo scorso a Rimini. All’epoca, infatti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

