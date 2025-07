Ernst Jünger il soldato intellettuale

Credo siano in molti i lettori del Foglio che tengano in alta considerazione tanto lo scrittore quanto il personaggio tedesco che ha nome Ernst Jünger, e che pure si troverebbero in difficoltà nel tentare di definirne il ruolo da lui avuto nella storia del Novecento. E’ stato un soldato valorosissimo, uno scrittore di gran qualità, un “conservatore” reo confesso ma giammai un nazista. Nato nel 1895 morì nientemeno nel 1998, a 103 anni. Nessun altro ha vissuto in prima fila tutto intero il Novecento letterario e politico. Di guerre mondiali se ne fece due, alla prima era andato da volontario. Quanto ai combattimenti veri e propri venne ferito quattordici volte durante la Prima guerra mondiale, alcune erano ferite gravi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

