Equitazione | Svizzera dominante dopo il cross country ad Avenches Italia sesta domani il salto ostacoli

Prosegue ad Avenches la terza tappa della FEI Nations Cup 2025 di completo. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara svizzero, che ha visto cavalieri e amazzoni protagonisti nella prova di cross country. A comandare è la compagine elvetica: i padroni di casa volano, con lo score di 92.4, staccando e non di poco la Germania, seconda a 129.7, e la Francia, al momento terza a 159.2. In quarta, quinta e sesta posizione ci sono Belgio (172.8), Austria (192.6) e l’Italia (220.7). Azzurri attardati a causa di un cross country faticoso per binomi nostrani. Paolo Mario De Simone in sella a Meyer’s Conte ha accumulato 65. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Svizzera dominante dopo il cross country ad Avenches. Italia sesta, domani il salto ostacoli

