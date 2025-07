Entrano nel vivo i lavori al ponte sulla Srt 206 a Cascina

Sono entrati nel vivo i lavori a cura della Provincia di Pisa al ponte sulla SRT 206 nel Comune di Cascina. “Gli interventi hanno preso il via lo scorso 7 luglio, con lavorazioni iniziali alla parte dei sottoservizi”, afferma il presidente Massimiliano Angori. “Mi preme ricordare che i nostri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

