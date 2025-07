Eni i conti sorprendono Piazza Affari

La chiave di lettura della semestrale di Eni è tutta nell’andamento registrato ieri dal titolo a Piazza Affari. Un andamento crescente, dopo una partenza titubante, che ha visto l’azione chiudere in rialzo dell’1,82% a 14,66 euro grazie a un mercato persuaso dai risultati migliori delle attese e dal successo della strategia avviata tre anni fa (e preparata da oltre 10 anni), e mai modificata in questi anni di «forte turbolenza ». E così, gli investitori hanno incassato senza problemi gli effetti negativi generati dal calo del petrolio (-20%) e dall’euro forte (+5%), guardando alle prospettive: dividendi crescenti, un leverage proforma ai minimi storici e la promessa di importanti sviluppi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eni, i conti sorprendono Piazza Affari

In questa notizia si parla di: piazza - affari - conti - sorprendono

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio sarà il giorno in cui buona parte delle grandi società quotate alla Borsa italiana staccherà il dividendo relativo al bilancio del 2024.

Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib ai massimi dal 2007, difesa in crescita - Piazza Affari chiude la settimana con una seduta in rialzo e aggiorna nuovamente i livelli più elevati dal 2007, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in aumento dello 0,59% a 40.

Mercati azionari europei stabili in attesa dell'inflazione USA, Mps guida Piazza Affari - Mercati azionari del Vecchio continente sempre tranquilli in attesa soprattutto del dato dell' inflazione statunitense del primo pomeriggio.

DIMETTIAMOLI! ? Presidio a Palazzo Marino ? Piazza Scala, 21 luglio, dalle ore 16:00. Non ci sorprendono le inchieste giudiziarie (abbiamo contribuito a farne partire alcune). Non siamo forcaioli, anzi, siamo consapevoli che rimuovere un servo de Vai su Facebook

Eni, i conti sorprendono Piazza Affari; UniCredit in grande rialzo in Borsa dopo ritiro offerta su Banco Bpm, in rosso sul listino; Trimestrali e semestrali societarie: a Piazza Affari si apre la stagione dei conti. Ecco il calendario completo.

Eni, i conti sorprendono Piazza Affari - Descalzi: "Il 2026 anno promettente" ... Da ilgiornale.it

Piazza Affari chiude in calo, pesano i conti di Stm e Moncler - 0,23%), nonostante le voci su un avvicinamento nelle trattative sui dazi. Scrive msn.com